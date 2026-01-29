Grande partecipazione all’evento di Unimore sugli obblighi per le aziende in tema di cyber sicurezza

Un’Aula magna del Tecnopolo di Modena gremita di rappresentanti di imprese, istituzioni e autorità competenti ha accolto l’evento “NIS2 per le aziende: modelli organizzativi e prossime scadenze”, promosso da Unimore in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena, Confindustria Emilia Area Centro e la Fondazione Democenter, dedicato agli adempimenti che derivano dall’entrata in vigore della Direttiva europea NIS2, in materia di cybersicurezza.

All’appuntamento si sono presentati moltissimi rappresentanti di aziende, professionisti e stakeholder interessati ad approfondire gli adempimenti introdotti dalla Direttiva europea NIS2 in materia di cybersicurezza, a conferma della crescente attenzione delle imprese verso i temi della sicurezza digitale, della compliance normativa e della gestione del rischio.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della Rettrice di Unimore Rita Cucchiara, del Presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, del Responsabile Relazioni, Sviluppo ed Organizzazione di Confindustria Emilia Area Centro Giacomo Villano e del Prefetto di Modena Fabrizia Triolo, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra università, istituzioni e sistema produttivo per accompagnare le imprese nell’attuazione dei nuovi obblighi normativi.

Il programma è poi entrato nel vivo con gli interventi dei rappresentanti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, a partire da Milena Antonella Rizzi, Prefetto e Capo Servizio Autorità e Sanzioni dell’Agenzia, ha illustrato la campagna di registrazione NIS2 2026 e i principali adempimenti richiesti alle imprese coinvolte dalla direttiva.

A seguire Vincenzo Allia, Vice Capo della Divisione Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e discipline nazionali dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha approfondito il tema dell’obbligo di notifica degli incidenti, l’importanza di strutturare adeguati processi di gestione degli eventi di sicurezza e il ruolo strategico dei CSIRT aziendali.

Particolarmente attivo è stato il confronto diretto con la platea, con un ampio spazio dedicato alle domande e ai casi concreti, moderato da Antonio Apruzzese, già Direttore nazionale della Polizia Postale.

L’incontro si è concluso con un focus sulle iniziative di formazione rivolte al management aziendale, a cura di Mirco Marchetti, Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e prevenzione dei rischi (CRIS) del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, evidenziando il ruolo centrale della formazione e della cultura della cybersicurezza per affrontare efficacemente le sfide poste dalla NIS2.

L’elevata partecipazione e il vivace dibattito hanno confermato l’attualità e la rilevanza del tema, nonché l’importanza di momenti di approfondimento condivisi tra istituzioni, autorità e imprese per supportare il tessuto produttivo.