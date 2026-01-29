Domenica a Novellara? Non si sta fermi un minuto

Domenica 1° febbraio Novellara si riempie di occasioni diverse e complementari per vivere il centro storico: tra bancarelle, cultura in Rocca e teatro per famiglie, la giornata offre tante proposte per curiosi, appassionati, genitori e bambini.

Come ogni prima domenica del mese, le vie e le piazze del centro ospitano il mercato di antiquariato e modernariato, con numerosi espositori di abbigliamento, accessori, mobili e complementi d’arredo, libri, stampe e vinili. Da decenni il mercatino dell’Antiquariato di Novellara è un appuntamento atteso: il luogo giusto per andare a caccia di oggetti curiosi e introvabili, tutti segnati dal fascino del tempo e capaci di far riaffiorare ricordi ed emozioni. In abbinamento, torna anche il ritrovo di auto e moto d’epoca che, come ogni mese, vivacizza piazza Unità d’Italia in occasione del mercatino.

Per chi desidera abbinare alla passeggiata anche una visita culturale, la Rocca apre le sue porte: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà visitabile il rinnovato Museo Gonzaga. L’Acetaia Comunale e la Mostra della Civiltà Contadina, sempre all’interno della Rocca, saranno a disposizione dei visitatori dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.

Il pomeriggio si chiude a teatro con “Balloon Adventures”, in programma sempre domenica alle 16:30 al Teatro Tagliavini: uno spettacolo del Collettivo Clown (durata 60 minuti, consigliato dai 5 anni in su) di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano, tra manipolazione di palloncini, giocoleria, spinning di palloni, pantomima e il sorprendente “numero dell’uomo nel pallone”. Lo spettacolo racconta di due aviatori sognatori che inseguono un palloncino sfuggito di mano fino a Balloonia, il luogo dove finiscono i sogni perduti, scoppiati o ormai sgonfi: una narrazione leggera e poetica, capace di far sorridere e riflettere su cosa significhi inseguire un sogno.

“Balloon Adventures” fa parte di Sciroppo di Teatro, progetto di welfare culturale promosso da ATER Fondazione con Regione Emilia-Romagna: la programmazione famiglie del Tagliavini aderisce a questa rete che unisce cultura e benessere, valorizzando il teatro come esperienza di salute, legami e inclusione, anche grazie alla collaborazione con pediatri e Centri per le Famiglie e al Family&Friends Pass. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Teatro Franco Tagliavini, Piazzale Marconi 1, 42017 Novellara (RE), 0522 655407, www.teatronovellara.it , teatro@comune.novellara.re.it