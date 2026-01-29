Correggio: una Biblio, infinite storie

La Biblio non rallenta: dopo l’apertura dello scorso dicembre, il calendario continua tra grandi voci e nuove storie per continuare a celebrare l’inaugurazione con un carosello di appuntamenti che andrà avanti ancora per tutto febbraio.
Dopo le prime settimane di apertura, La Biblio, la nuova Biblioteca “G. Einaudi – Centro P. V. Tondelli” di Correggio, prosegue con un cartellone che intreccia narrativa, saggistica, gruppi di lettura e appuntamenti speciali. I nuovi spazi di viale Cottafavi si confermano un luogo da vivere, capace di accogliere pubblici diversi, dalle scuole ai lettori più assidui, con proposte che uniscono ascolto, dialogo e visioni.
Il passaggio di testimone con gennaio avviene sabato 31 gennaio alle ore 16:30 in Sala Eventi: Alessandra Sarchi presenta “Il ritorno è lontano” (Bompiani, 2025) conversando con Gino Ruozzi.
Il mese di febbraio si apre giovedì 5 febbraio alle ore 18 allo Spazio dei Saperi con Andrea Pennacchi che presenta “Una foresta di scimmie”, in dialogo con Pierluigi Senatore per il ciclo “…Nel Borgo. Incontri e confronti a Correggio” (Mappe Narranti – Arci). L’incontro è su prenotazione fino a esaurimento posti.
Sabato 7 febbraio alle ore 16:30 in Sala Eventi la poesia entra in scena con “Semplici abbandoni” (Einaudi, 2025): l’autore Alberto Bertoni ne dialoga con Federica Prandi.
Mercoledì 11 febbraio alle ore 18:30 in Sala Eventi arriva Paolo Rozzio con “Granata nelle vene” (Corsiero editore, 2026), tra racconto e testimonianza.
Sabato 14 febbraio alle ore 16:30, sempre in Sala Eventi, Paola Jacobbi presenta LUISA – Luisa Spagnoli: volitiva, geniale, controcorrente” (Sonzogno, 2024) e ne parla con Federica Prandi.
Giovedì 19 febbraio alle ore 9, in Sala Eventi, è in programma l’incontro con l’autrice Annalisa Strada, rivolto agli istituti scolastici di Correggio.
Sabato 21 febbraio alle ore 15:30 torna il Gruppo Lettura con “L’inventario dei sogni” di Chimamanda Ngozi Adichie (Einaudi, 2025), per un pomeriggio dedicato al confronto e alle domande che la letteratura sa aprire.
Chiusura di mese all’insegna del cinema d’autore: sabato 28 febbraio alle ore 10 in Sala Eventi la proiezione di “Lo chiamavano Vicky” (documentario, Italia, 2011, 50 minuti) e sabato 28 febbraio alle ore 16:30 “Le avventure del lupo. La storia quasi vera di Stefano Benni” (Italia, 2018, 85 minuti), entrambi per la regia di Enza Negroni, con la presenza della regista.
Gli appuntamenti si tengono in Sala Eventi salvo diversa indicazione. Per prenotazioni: biblioteca@comune.correggio.re.it. La Biblio è in viale Cottafavi 2, Correggio (RE).