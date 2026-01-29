Carpi: furto e fuga con spray urticante. Autori rintracciati dai carabinieri

Nella serata del 27 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, con il supporto delle Stazioni di Carpi e Campogalliano, hanno individuato quattro giovani stranieri ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati contro il patrimonio.

In particolare, un maggiorenne è stato tratto in arresto per rapina impropria aggravata, mentre altri tre giovani – due dei quali minorenni – sono stati denunciati in stato di libertà per furto in concorso.

La vicenda era riconducibile a quel pomeriggio, nel momento in cui il titolare di un esercizio commerciale di Carpi aveva sorpreso gli indagati mentre sottraevano bombolette di spray urticante e diversi articoli di bigiotteria e, nel tentativo di fuga, l’arrestato utilizzava lo spray appena sottratto nei confronti della vittima.

La tempestiva chiamata al 112 consentiva ai Carabinieri di raggiungere rapidamente il luogo, avviare le ricerche e, mediante la visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza, identificare e rintracciare gli autori, circa due ore dopo.

Durante le perquisizioni personali, due dei giovani sono stati trovati in possesso di tre bombolette di spray urticante e di un paio di orecchini, oggetto di furto e sottoposti a sequestro.

I minorenni sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, mentre l’arrestato è stato posto in custodia domiciliare.

Oggi, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, confermando la sottoposizione alla custodia domiciliare e riservandosi l’adozione di eventuali altri provvedimenti.