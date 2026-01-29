Bologna: arrestato un uomo trovato con oltre 4 Kg di marijuana

Martedì scorso, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino albanese classe 1991, trovato in possesso di circa quattro chili di marijuana.

In particolare, gli uomini della Squadra Mobile avevano raccolto le segnalazioni di spaccio relative ad un immobile sito in questa via Marzabotto e, il 2 ottobre 2025, avevano arrestato un cittadino nigeriano dedito al traffico di sostanza stupefacente presso i parcheggi dell’Ospedale Maggiore, via Carracci e via Albani.

Dopo quell’arresto gli investigatori della Squadra Mobile avevano proceduto nell’attività di contrasto alla criminalità di matrice nigeriana traendo in arresto, da ottobre, sei soggetti tutti in flagranza di cessione di sostanza stupefacente tipo cocaina sia cloridrata che base detta “Crack”

Il 27 gennaio, sempre in via Marzabotto, è stato predisposto un mirato servizio di osservazione. Gli operatori in appostamento, nella serata del 26 gennaio hanno notato i movimenti sospetti di un soggetto che, giunto a bordo di un’autovettura con targa albanese, si era fermato davanti a quel civico con in mano uno zaino e aveva suonato un campanello. Ritenendo che l’uomo potesse avere al seguito un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, gli agenti hanno deciso di sottoporlo a un controllo.

Dai controlli è emerso un precedente per il trasporto di 400 chili di marijuana a Brindisi. Il controllo quindi è stato esteso all’auto e allo zaino, al cui interno è stato rinvenuto un involucro in cellophane termosaldato contenente kg 1,09 di marijuana. La perquisizione, poi, è stata quindi estesa ad un appartamento del condominio che, ragionevolmente, era quello in cui l’uomo si stava recando. La perquisizione di tale appartamento, in uso a cittadini nigeriani, dava esito negativo.

La perquisizione veniva quindi estesa successivamente all’abitazione, di via Zaccherini Alvisi, dove l’albanese era domiciliato. L’attività consentiva di trovare, occultati all’interno di una valigia, ulteriori 3 involucri confezionati in maniera identica al precedente di kg 3,30 di marijuana.

Dopo gli adempimenti di rito, il cittadino albanese è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente ed è stato condotto presso la casa Circondariale “Rocco D’Amato”.