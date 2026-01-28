Visite specialistiche e in libera professione, si ampliano gli orari dei call center di prenotazione

Dal prossimo lunedì 2 febbraio si ampliano gli orari dei call center per prenotare le visite specialistiche in regime SSN (numero verde 800239123) e le prestazioni in libera professione (0592025805).

L’estensione delle fasce orarie rende il servizio telefonico di prenotazione ancora più accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini.

In particolare, il servizio di call center sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 (precedentemente la fascia era 8-18) e il sabato dalle 7.30 alle 13 (precedentemente era 8-13).

L’Azienda USL di Modena ricorda anche che in caso di attesa il call center offre la possibilità di richiamata in giornata (con scelta della fascia oraria): il servizio è una modalità semplicità ed affidabile, che consente di effettuare la prenotazione senza spostamenti e con la massima comodità per il cittadino. A seguito della prenotazione telefonica, arriverà conferma dell’appuntamento tramite AppIO o sms.