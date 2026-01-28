mercoledì, 28 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseVisite specialistiche e in libera professione, si ampliano gli orari dei call...





Visite specialistiche e in libera professione, si ampliano gli orari dei call center di prenotazione

Appennino ModeneseCarpiModenaSanitàSassuoloVignola
Tempo di lettura Less than 1 min.

L’estensione delle fasce orarie sarà in vigore da lunedì 2 febbraio. In caso di attesa prolungata, confermata la richiamata al cittadino in giornata

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Dal prossimo lunedì 2 febbraio si ampliano gli orari dei call center per prenotare le visite specialistiche in regime SSN (numero verde 800239123) e le prestazioni in libera professione (0592025805).

L’estensione delle fasce orarie rende il servizio telefonico di prenotazione ancora più accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini.

In particolare, il servizio di call center sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 (precedentemente la fascia era 8-18) e il sabato dalle 7.30 alle 13 (precedentemente era 8-13).

L’Azienda USL di Modena ricorda anche che in caso di attesa il call center offre la possibilità di richiamata in giornata (con scelta della fascia oraria): il servizio è una modalità semplicità ed affidabile, che consente di effettuare la prenotazione senza spostamenti e con la massima comodità per il cittadino. A seguito della prenotazione telefonica, arriverà conferma dell’appuntamento tramite AppIO o sms.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.