Vignola, novità nelle modalità della raccolta differenziata

Dal 1° febbraio, a Vignola, verranno introdotte due importanti novità nelle modalità della raccolta differenziata, sollecitate dai cittadini. Innanzitutto, rispetto all’anno scorso, la raccolta Porta a Porta dei rifiuti viene anticipata di un’ora, con l’eccezione del vetro.

“Si tratta di una misura pensata per tutelare il decoro degli spazi pubblici – commenta la vice-sindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola – Ci veniva segnalato che, nelle strade che si trovavano nella fase finale del giro di raccolta, i sacchi e le pattumelle potevano rimanere esposti anche a giorno ormai fatto. Per questo, in accordo con Hera, abbiamo deciso di anticipare l’avvio della raccolta di un’ora per poterla, naturalmente, finire prima. Questo però significa che gli utenti dovranno essere più attenti ed esporre sacchi e pattumelle, secondo il calendario della zona dove abitano, già la sera o, al massimo, entro le 4.30 della mattina”. La misura non riguarda il vetro, in quanto si tratta di una raccolta, per sé stessa, più rumorosa e quindi, per tutelare la quiete pubblica, è stato deciso di mantenere gli attuali orari.

L’altra novità riguarda la cosiddetta zona Zai, artigianale e industriale, quella, per intenderci, che fa riferimento al calendario marrone: qui, in primavera e in estate, verranno raddoppiati i passaggi per la raccolta dell’umido. Non più una volta a settimana, ma due volte. “Anche in questo caso, veniamo incontro a una sollecitazione che ci è pervenuta dai cittadini – spiega Anna Paragliola – Nella zona artigianale e industriale gli spazi delle abitazioni sono altri rispetto, ad esempio, al centro storico, però è pur vero che, quando le temperature si alzano, la gestione dell’organico diventa più problematica. In accordo con Hera, quindi, siamo riusciti a introdurre anche questa nuova modalità che rimane, comunque, confinata alla primavera e all’estate”.

La versione cartacea dei nuovi calendari Hera per la raccolta differenziata è già stata distribuita presso le abitazioni dei cittadini vignolesi. Chi non l’avesse ricevuta o l’avesse smarrita può segnalarlo all’Ufficio Ambiente del Comune di Vignola (ambiente@comune.vignola.mo.it) e nel frattempo consultare l’app Il Rifiutologo o i calendari online pubblicati sul sito del Comune di Vignola.

“Con queste ultime novità, abbiamo terminato il lavoro di questi anni di riorganizzazione e potenziamento del servizio – conclude Anna Paragliola – E’ chiaro che ci sono ancora cose da fare, ma vorrei ringraziare i cittadini che, nella stragrande maggioranza, sono impegnati per il decoro della città e la tutela dell’ambiente”.