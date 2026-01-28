Venerdì, presso Iren Reggio Emilia, l’evento conclusivo del Progetto SusTex

Il prossimo 30 gennaio si terrà presso la sala Campioli della sede Iren di Reggio Emilia l’evento conclusivo del Progetto SusTex, iniziativa europea dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il recupero e il riuso dei rifiuti tessili attraverso tecnologie ICT (Information and Communication Technologies) avanzate.

Iren Ambiente partecipa al progetto in qualità di partner industriale, contribuendo attivamente allo sviluppo di modelli sostenibili per la gestione dei rifiuti tessili e alla costruzione di una filiera sempre più circolare.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e operatori del settore, oltre che un’opportunità formativa per i colleghi interessati ad approfondire le evoluzioni normative e tecnologiche in ambito ambientale. Il convegno approfondirà il quadro normativo europeo, le pratiche regionali e le soluzioni scientifiche per la transizione verso una filiera tessile circolare e vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e del settore industriale.

Nel contesto del Progetto SusTex le tecnologie ICT avanzate si riferiscono a soluzioni digitali e intelligenti per ottimizzare la gestione, il tracciamento e il riuso dei rifiuti tessili, trasformando la filiera in un’economia circolare.

In particolare, queste tecnologie (come AI, IoT, blockchain) vengono applicate per:

Identificare e separare in modo automatizzato i materiali tessili per facilitarne il riciclo.

in modo automatizzato i materiali tessili per facilitarne il riciclo. Gestire la tracciabilità lungo l’intera catena di fornitura.

lungo l’intera catena di fornitura. Ottimizzare i modelli di raccolta e logistica sostenibile dei rifiuti, ambito su cui lavora Iren Ambiente.

Tra i relatori figurano Alessandra Moretti, membro della Commissione ENVI ed Europarlamentare eletta nella circoscrizione Nord-Est, Irene Priolo, Assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Perra, coordinatore del gruppo di lavoro sui rifiuti tessili di Utilitalia e Eugenio Bertolini, Amministratore Delegato di Iren Ambiente.

Parteciperanno inoltre Giovanni Romagnoli e Francesco Zammori, Professori associati presso l’Università degli Studi di Parma, e Davide Castellano, Professore associato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.