Venerdì notte in A13 chiuso l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione del sottopasso di interconnessione, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire anticipatamente alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla stessa A13, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione A14/San Lazzaro di Savena e entrare in autostrada dalla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla A14.