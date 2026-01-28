mercoledì, 28 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaSpazzatrice stradale in fiamme sulla Circonvallazione a Marano sul Panaro





Spazzatrice stradale in fiamme sulla Circonvallazione a Marano sul Panaro

CronacaMarano sul PanaroModenaVignola
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Questa mattina intorno alle 7:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che coinvolgeva una moto-spazzatrice lungo la Circonvallazione Est – Strada Provinciale 4 a  Marano sul Panaro.

Sul posto il personale del distaccamento di Vignola con un’APS (Auto Pompa Serbatoio) e un’ABP (Auto Botte Pompa). Al momento dell’arrivo dei soccorritori, l’incendio aveva già coinvolto interamente la parte anteriore della spazzatrice, propagandosi rapidamente dal vano motore all’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno operato con rapidità utilizzando liquido schiumogeno per abbattere le fiamme e contenere il calore. Una volta domato il rogo, hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area: l’ausilio della termocamera è stato fondamentale per monitorare le temperature residue e scongiurare possibili riaccensioni.

Sul luogo dell’evento è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, che si è occupata della gestione del traffico sulla provinciale e dei rilievi di rito. Non si segnalano feriti. Le operazioni si sono concluse con il ripristino delle condizioni di sicurezza dello scenario operativo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.