Spazzatrice stradale in fiamme sulla Circonvallazione a Marano sul Panaro

Questa mattina intorno alle 7:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che coinvolgeva una moto-spazzatrice lungo la Circonvallazione Est – Strada Provinciale 4 a Marano sul Panaro.

Sul posto il personale del distaccamento di Vignola con un’APS (Auto Pompa Serbatoio) e un’ABP (Auto Botte Pompa). Al momento dell’arrivo dei soccorritori, l’incendio aveva già coinvolto interamente la parte anteriore della spazzatrice, propagandosi rapidamente dal vano motore all’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno operato con rapidità utilizzando liquido schiumogeno per abbattere le fiamme e contenere il calore. Una volta domato il rogo, hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area: l’ausilio della termocamera è stato fondamentale per monitorare le temperature residue e scongiurare possibili riaccensioni.

Sul luogo dell’evento è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, che si è occupata della gestione del traffico sulla provinciale e dei rilievi di rito. Non si segnalano feriti. Le operazioni si sono concluse con il ripristino delle condizioni di sicurezza dello scenario operativo.