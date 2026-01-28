Sasso Marconi: rinviato l’appuntamento a teatro con Vito di giovedì 29 gennaio

Rimandata l’apertura della stagione teatrale di prosa del Comunale di Sasso Marconi: “L’altezza delle lasagne”, il monologo sul cibo che Vito avrebbe dovuto portare in scena domani sera, inaugurando la stagione 2026, è infatti rinviato a causa di un’improvvisa indisposizione dell’artista. Lo spettacolo verrà riprogrammato: la nuova data sarà definita e comunicata nei prossimi giorni.

La rassegna di prosa “Ridere è una cosa seria” si aprirà così giovedì 12 febbraio con “Bimba”: un omaggio a Laura Betti con Elena Bucci a indossare i panni della celebre cantante e attrice originaria di Casalecchio di Reno.