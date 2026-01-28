Sabato al Teatro Bismantova lo spettacolo tratto dal diario di guerra dell’alpino Andrea Romei

Il 31 gennaio, sabato, alle ore 17.30 il Teatro Bismantova ospita lo spettacolo Diario Alpino. Protagonista dello spettacolo è Fabio Gaccioli, e ad accompagnarlo saranno le musiche e sonorizzazioni di Nicola Bonaccini.

Il diario è quello di Andrea Romei, giovane montanaro di Cervarezza, che racconta il richiamo nell’esercito italiano come radio telegrafista. Seguirà il destino tragico delle truppe alpine nella gelida steppa sovietica, nel corso della campagna di Russia del 1941 – ‘42. Romei consegna alle pagine di un diario la propria testimonianza di giovane uomo in guerra. Lo fa, però, al modo montanaro, costruendo con sapienza e maestria un lungo poema di 224 quartine in rima alterna.

Andrea Romei conduce nell’atrocità del conflitto con la solida forza dei poeti. Con la determinazione di non voler lasciare indietro nessuno, nemmeno un lembo di ricordo. Per fare in modo che la morte non abbia colto quei giovani corpi invano.

Leggere ad alta voce e interpretare le parole di Andrea Romei diventa un atto certamente dovuto, perché le sue parole sono radice profonda e cultura condivisa messa giù in rima perché così si può ricordare meglio. Una tragedia di cui fare tesoro e che acquisisce oggi una nuova, spaventosa attualità.