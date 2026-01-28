Pavullo: bloccato mentre tenta di rubare un’auto dal piazzale di una concessionaria

Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno denunciato, in stato di libertà, un 32enne, di origine maliana, residente in paese, per il reato di tentato furto.
La vicenda scaturiva dalla richiesta di intervento giunta al 112 da parte del titolare di una concessionaria di autovetture, il quale aveva sorpreso l’indagato nel piazzale antistante l’attività commerciale, già all’interno di un’autovettura esposta in vendita, con chiavi inserite, avviata, con l’intento di asportarla.
La pattuglia bloccava l’uomo procedendo alla denuncia in stato di libertà ed all’invito a presentarsi, ai sensi dell’art. 15 T.U.L.P.S., presso la Questura – Ufficio Immigrazione di Modena poiché titolare di un permesso di soggiorno scaduto dal mese di novembre 2025.
L’operazione conferma ancora una volta la prontezza d’intervento, la professionalità e la costante presenza sul territorio dell’Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella prevenzione dei reati.