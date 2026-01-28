Musei di Palazzo dei Pio, l’1 febbraio #domenicalmuseo

Domenica 1 febbraio la visita ai Musei di Palazzo dei Pio è a ingresso gratuito. Si conferma, infatti, anche nel 2026 l’iniziativa nazionale #domenicalmuseo ogni prima domenica del mese.

Dalle 10 alle 18, i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere rinascimentali del Castello, ammirando le sale affrescate e le collezioni esposte e visitando la mostra “Di mano in mano. Dal filo alla maglia”, allestita nella sala dei Mori, che racconta la tradizione artigianale e l’ingegno creativo del territorio carpigiano dalla ceramica alla scagliola, dal truciolo alla maglieria.

La mostra parte dal laboratorio o dalla bottega rinascimentale come luogo di apprendimento per raccontare il lungo percorso identitario e formativo dei laboratori domestici nel corso dei secoli, soffermandosi sulla capacità creativa del territorio e sul passaggio dalla materia prima al prodotto finito. Il laboratorio è spazio di collaborazione tra maestri e apprendisti, luogo di relazioni professionali e familiari, dove l’artigianato diventa arte. Carpi ha adottato questo modello produttivo fin dal Quattrocento, con botteghe familiari di ceramica graffita e poi di scagliola, le stesse dove, tra Sette e Ottocento, è nata la produzione di cappelli di truciolo basata sul lavoro a domicilio. Dopo la guerra, il lavoro delle donne a casa è stato, nuovamente, alla base dello sviluppo dell’industria della maglieria. Curata da Manuela Rossi, la mostra rimarrà aperta fino a domenica 1 marzo 2026.