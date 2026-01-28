Minaccia di morte e picchia ripetutamente la moglie: in carcere a Reggio Emilia un 39enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno tratto in arresto un uomo, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23 gennaio scorso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Il destinatario del provvedimento è un 39enne di origini campane, volto molto noto alle forze di polizia per via di numerosi precedenti, prevalentemente per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il quale risulta indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate.

Nello specifico l’uomo, negli ultimi mesi, avrebbe posto in essere ripetutamente, spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, comportamenti aggressivi e vessatori nei confronti della moglie con lui convivente con continui insulti, minacce anche di morte e, in alcune occasioni, anche con aggressioni fisiche da cui scaturivano lesioni anche di una certa gravità che ne richiedevano cure ospedaliere.

Sulla base di quanto sopra ed in considerazione dei ripetuti atti di violenza fisica e verbale perpetrati nei confronti della moglie, la quale molto spaventata per la sua incolumità aveva deciso di chiedere aiuto e denunciare il tutto alla Polizia di Stato, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, ha emesso nei confronti del 39enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

In virtù di ciò, i poliziotti della Squadra Mobile di Reggio Emilia sono riusciti a rintracciare il 39enne all’interno di una struttura alberghiera della provincia reggiana e lo hanno immediatamente tratto in arresto e successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione del predetto provvedimento.