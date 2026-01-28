mercoledì, 28 Gennaio 2026
Lavori conclusi, l’Urp di Carpi ritorna nella sede di via Berengario

Carpi
Da domani, giovedì 29 gennaio, l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Carpi ritorna nella sede consueta di via Berengario. Si è concluso, infatti, leggermente in anticipo sui tempi previsti, l’intervento di manutenzione della centrale termica che aveva reso necessario il temporaneo trasferimento degli uffici nella Torre dell’Uccelliera.

L’Ufficio è aperto al pubblico il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30; mercoledì chiuso. Gli orari di risposta telefonica sono: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.30 (tel. 059 649213/649214; per prenotazioni anagrafe 059 649257). È possibile contattare l’ufficio anche tramite posta elettronica (all’indirizzo: urp@comune.carpi.mo.it) e messaggi whatsapp (al numero: 059 649213).

















Redazione 1

