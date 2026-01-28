Incontro tra il Sindaco e il Comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna”

Il sindaco Matteo Lepore ha incontrato nel pomeriggio di ieri il Comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna”, Colonnello Nicola Perrone, in occasione della visita istituzionale di insediamento del nuovo vertice militare regionale.

Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati temi di interesse comune legati al rapporto tra istituzioni, territorio e comunità locale, con particolare riferimento al ruolo del Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” e della Forza Armata quale presidio istituzionale dello Stato sul territorio, a supporto delle autorità civili nell’ambito della sicurezza, della legalità e del concorso in caso di emergenze e pubblica calamità.

E’ stata inoltre condivisa l’importanza della collaborazione tra istituzioni nella promozione dei principi costituzionali, della cittadinanza attiva e responsabilità civica, con attenzione alle giovani generazioni e al valore del servizio per la collettività.