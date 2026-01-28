Febbraio in ludoteca a Fiorano Modenese: un mese di appuntamenti gratuiti

La Ludoteca comunale di Fiorano Modenese offre nel mese di febbraio un ricco calendario di appuntamenti gratuiti per bambini e ragazzi, che spaziano dai giochi di società ai laboratori creativi di Carnevale, fino ai corsi di disegno d’autore.

Tutte le attività sono progettate per fasce d’età specifiche, sotto la guida di personale esperto.

Lunedì 2 e martedì 3 febbraio ritorna “Giochiamo insieme” per scoprire il mondo dei giochi da tavola moderni. Le ludotecarie proporranno giochi in base al numero dei partecipanti; la prenotazione è obbligatoria. Appuntamento alle 17 presso il BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio storio) in via Silvio Pellico 9-11 a Fiorano Modenese.

La settimana seguente (lunedì 9, martedì 10 e giovedì 12 febbraio), sempre alle 17, ci saranno i laboratori creativi di carnevale “Coriandoli e Maschere”. È possibile partecipare gratuitamente a un laboratorio; per i successivi è richiesta l’adesione alla ludoteca (che consente anche l’accesso al servizio di prestito giochi).

Replica del laboratorio per i bambini dai 4 ai 5 anni (richiesta la presenza di un adulto) sabato 14 febbraio alle ore 10.30.

Infine dal 13 febbraio, alle 17, tre venerdì dedicati al disegno artistico “Diseegna con me”, curati dall’artista Maria Elisa De Benedetti (@nuvoleintesta). Il laboratorio è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni.

La ludoteca comunale “Barone rosso” è aperta, nel periodo invernale, il lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. L’accesso è libero e gratuito, solo per prendere in prestito i giochi occorre fare una tessera annuale al costo di 5 euro per residenti a Fiorano Modenese e 10 euro per i non residenti.

Per informazioni: tel. 0536 833414, email ludoteca@fiorano.it.