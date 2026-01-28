Carpi, Team Young Skate: Aliante al lavoro per favorire aggregazione e inclusione

Aliante Cooperativa Sociale, insieme alla capofila ASD Team Carpi Skateboard, prosegue nel progetto Sport e Salute – Spazi Civici di Comunità – Play District, dedicato ai giovani del territorio attraverso il percorso “Team Young Skate”. Il progetto è in corso a Carpi – finora, da settembre 2024 presso l’area skate park di via Carlo Sigonio 25, ha visto la partecipazione di oltre 4.000 persone di tutte le età – si avvale di una rete preziosa di soggetti che lavorano insieme per offrire opportunità concrete di crescita, aggregazione e benessere: Comune di Carpi, Aliante Cooperativa Sociale, Circolo Graziosi APS ASD, con la collaborazione del Circolo Il Mattatoio e della Rappresentanza insegnanti.

Lo sport come strumento educativo e inclusivo

Da alcuni anni Aliante opera sul territorio di Carpi e oggi anche nell’Unione Terre d’Argine, con un’attenzione particolare ai ragazzi e alle ragazze che più faticano ad accedere alle proposte sportive tradizionali. In questo percorso, lo skateboard si è rivelato uno strumento potente: è uno sport libero, accessibile e non complesso, capace di attirare e coinvolgere anche chi spesso resta “ai margini” delle attività organizzate. Come ha sottolineato in occasione della presentazione del bilancio Alex Spattini di Aliante, l’obiettivo educativo è chiaro: costruire occasioni dove i giovani possano sperimentarsi, sentirsi accolti e trovare uno spazio dove esprimere energie, creatività e appartenenza.

Spazi che diventano comunità: laboratori, rampe e partecipazione attiva

Un elemento centrale del progetto è stato il lavoro sui luoghi fisici, intesi non solo come spazi sportivi ma come spazi di comunità. Grazie alla collaborazione con TSC, sono stati attivati laboratori e attività pratiche, tra cui anche la costruzione e valorizzazione delle rampe, con un doppio valore:

• dare nuova vita agli spazi

• restituire ai ragazzi un ruolo attivo, riconoscendo importanza a ciò che costruiscono e vivono in quei luoghi

Esperienze fuori città e nuove attività: le gite

Durante il primo anno, Aliante col progetto ha offerto anche momenti speciali di uscita e scoperta, come le gite organizzate da Aliante, ampliando gli orizzonti sportivi e relazionali dei partecipanti. Un’esperienza educativa completa, dove lo sport diventa occasione per mettersi in gioco, superare limiti, fare gruppo e imparare insieme.

Obiettivo secondo anno: più ragazzi coinvolti, più opportunità

Nel bilancio condiviso emerge con forza un desiderio comune: crescere. Come evidenziato il progetto ha un potenziale enorme per coinvolgere ancora più persone, con un obiettivo concreto per il prossimo anno: puntare al raddoppio dei giovani partecipanti. Perché più si offrono occasioni sane, sportive e aggregative, più ne beneficia l’intera comunità.

Il valore della rete: lo sport come risposta al disagio giovanile

L’Amministrazione comunale di Carpi ha ribadito dal canto suo quanto gli Spazi Civici di Comunità rappresentano un elemento fondamentale: luoghi da vivere, dove ritrovarsi, socializzare e costruire relazioni positive. In un periodo storico complesso, segnato da fragilità e disagio giovanile, lo sport diventa una risposta concreta e accessibile:

uno strumento capace di insegnare a cadere e rialzarsi, ad affrontare sfide e a crescere insieme.

Il contributo di Aliante: educazione, inclusione e continuità

Aliante continuerà a garantire il proprio contributo educativo all’interno del progetto, accompagnando i ragazzi con attenzione, competenza e ascolto. “Crediamo nel valore dello sport come linguaggio universale e nel potere degli spazi di comunità come luoghi capaci di accogliere, unire e generare futuro.”