A Castelnovo Sotto la Camminata della Memoria 

A Castelnovo di Sotto le scuole del territorio sono state protagoniste delle iniziative organizzate in occasione della Giornata della Memoria, in una mattinata dedicata al ricordo, alla riflessione e ai valori della pace.

La giornata si è aperta con un momento dedicato ai più piccoli: le sezioni 4 e 5 anni delle Scuole dell’Infanzia Girasole, Palomar e Villa Gaia si sono riunite attorno al Monumento alla Resistenza, accolte dal sindaco e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale. In questo contesto, la bibliotecaria ha letto “Uno e sette” di Gianni Rodari: un classico della letteratura per l’infanzia che invita all’unione, al rispetto e allo stare insieme. Il momento si è concluso con un dialogo con i bambini e con la collocazione attorno al monumento delle parole pace, coraggio, rispetto, gentilezza e amicizia, come segno simbolico condiviso.

A seguire si è svolta la camminata per la Memoria, evento conclusivo del progetto dell’Istituto Comprensivo di Castelnovo di Sotto “Inciampo nella memoria per costruire pace”, che ha coinvolto tutte le classi della Scuola Primaria. Il percorso educativo, sviluppato nelle settimane precedenti, ha accompagnato gli alunni in attività calibrate per età, favorendo una riflessione sul valore della memoria come strumento per comprendere il passato e promuovere una cultura di pace, rispetto e responsabilità.

La camminata ha rappresentato il momento pubblico di restituzione del lavoro svolto: giunti in piazza, gli alunni hanno presentato i lavori realizzati e le classi quinte hanno introdotto i personaggi di Enea e Altea come filo narrativo dell’iniziativa, accompagnando il momento di condivisione.

Gli elaborati sono stati infine raccolti in una valigia simbolica, deposta ai piedi del Monumento alla Resistenza come gesto di memoria e impegno. Il sindaco e il dirigente scolastico hanno concluso la mattinata richiamando il significato della Giornata della Memoria come occasione per ricordare e riflettere, scegliendo ogni giorno la pace, il rispetto e la gentilezza.

In occasione della ricorrenza, anche tutte le classi della scuola secondaria di primo grado hanno affrontato i temi della Giornata della Memoria attraverso attività laboratoriali e di approfondimento svolte a scuola con i propri insegnanti, coinvolgendo così l’intero Istituto Comprensivo in un percorso educativo condiviso.