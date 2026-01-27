Seta circa l’incidente di stamane sulla ‘Canaletto’ in località San Matteo

Questa mattina, alle ore 09:45 circa, una corriera di SETA in servizio sulla linea extraurbana 420 Mirandola-Cavezzo-San Prospero-Modena è rimasta coinvolta in un sinistro avvenuto sulla S.S.12 ‘Canaletto’ in località San Matteo, all’altezza del viadotto della linea ferroviaria AV. Per cause in corso di accertamento, il mezzo SETA mentre percorreva la S.S.12 in direzione Modena ha urtato alcuni veicoli che percorrevano l’altra corsia in direzione Bastiglia ed è poi finito fuori strada, fermandosi nel fossato che costeggia la carreggiata sul lato opposto al proprio senso di marcia.

L’incidente ha coinvolto, oltre alla corriera, altre tre vetture ed un furgone. A bordo della corriera erano presenti una decina circa di passeggeri, nessuno dei quali ha riportato ferite gravi. L’autista stesso della corriera (dipendente di una ditta esterna che gestisce in subappalto la linea) non ha riportato gravi conseguenze ma solo alcune contusioni. Due dei conducenti delle vetture urtate dalla corriera sono rimasti incastrati nei loro veicoli ed hanno riportato ferite di maggiore entità.

L’autista è sempre rimasto cosciente e subito dopo l’impatto ha avvisato la centrale operativa di SETA, i cui operatori hanno immediatamente contattato il servizio 118 ed il comando della Polizia Locale. Sul posto sono arrivate cinque ambulanze ed un’automedica, oltre ai mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

Complessivamente l’incidente ha coinvolto 11 persone, che sono state trasportate agli ospedali cittadini con codici di lieve o media gravità (2 uomini ed una donna con ferite di media gravità all’Ospedale di Baggiovara; gli altri, con contusioni o ferite lievi, tra il Policlinico, il Sant’Agostino e l’ospedale di Carpi – ndr) . La Polizia Locale di Modena ha effettuato i rilievi, regolato la viabilità in zona e raccolto le testimonianze delle persone presenti sui mezzi coinvolti nell’incidente. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli hanno comportato la chiusura al transito della S.S.12 in entrambe le direzioni per circa due ore.

La corriera era partita alle ore 09:05 dall’autostazione di Mirandola ed avrebbe dovuto concludere la corsa alle ore 10:06 all’autostazione di Modena. I passeggeri rimasti illesi sono stati accompagnati a destinazione con mezzi sostitutivi approntati da SETA. Sul mezzo SETA è presente un impianto di videosorveglianza, le cui immagini verranno messe a disposizione delle autorità per i dovuti accertamenti.

SETA formula un sentito augurio di pronta guarigione a tutte le persone rimaste coinvolte nell’incidente e ringrazia il personale sanitario del servizio 118, la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco che hanno operato con la consueta prontezza e competenza.