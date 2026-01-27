martedì, 27 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseServizi più accessibili per le persone non udenti nel territorio dell’Unione Terre...





Servizi più accessibili per le persone non udenti nel territorio dell’Unione Terre d’Argine

Bassa modeneseCampogallianoCarpiNovi di ModenaSociale
Tempo di lettura 1 min.

Attivo il supporto di interpretariato LIS grazie alla convenzione con l’Ente Nazionale Sordi – sezione di Modena

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

L’Unione Terre d’Argine supporta l’accesso ai servizi delle persone non udenti. Lo scorso dicembre Daniela Tebasti, in qualità di presidente dell’Unione, ha sottoscritto una convenzione con la sezione di Modena dell’ENS (Ente Nazionale Sordi), rappresentata da Giuseppe Rizzo, per facilitare l’accesso ai servizi di competenza dell’ente alle persone non udenti residenti nel territorio unionale.

In seguito ad un confronto con ENS, è stato ritenuto opportuno sostenere ulteriormente l’accesso ai servizi (già attivo in quelli educativi e dell’istruzione), in particolare attraverso l’interpretariato in L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana), per eventuali necessità dei non udenti residenti a Carpi, Campogalliano, Soliera o Novi di Modena. Gli uffici interessati sono quelli dei Servizi Educativi ed Istruzione, della Polizia Locale e dei Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine e i Servizi demografici e Ufficio Cultura del Comune di Carpi. Potranno essere coinvolti altri servizi di cui le persone non udenti dovessero avere necessità per interagire in modo efficace con la Pubblica Amministrazione.

La convenzione sarà valida fino al 31/12/2026 con possibilità di proseguimento, se concordato tra le parti e intende rappresentare un ulteriore tassello nelle strategie per l’inclusione dell’Unione delle Terre d’Argine.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.