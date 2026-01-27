Servizi più accessibili per le persone non udenti nel territorio dell’Unione Terre d’Argine

L’Unione Terre d’Argine supporta l’accesso ai servizi delle persone non udenti. Lo scorso dicembre Daniela Tebasti, in qualità di presidente dell’Unione, ha sottoscritto una convenzione con la sezione di Modena dell’ENS (Ente Nazionale Sordi), rappresentata da Giuseppe Rizzo, per facilitare l’accesso ai servizi di competenza dell’ente alle persone non udenti residenti nel territorio unionale.

In seguito ad un confronto con ENS, è stato ritenuto opportuno sostenere ulteriormente l’accesso ai servizi (già attivo in quelli educativi e dell’istruzione), in particolare attraverso l’interpretariato in L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana), per eventuali necessità dei non udenti residenti a Carpi, Campogalliano, Soliera o Novi di Modena. Gli uffici interessati sono quelli dei Servizi Educativi ed Istruzione, della Polizia Locale e dei Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine e i Servizi demografici e Ufficio Cultura del Comune di Carpi. Potranno essere coinvolti altri servizi di cui le persone non udenti dovessero avere necessità per interagire in modo efficace con la Pubblica Amministrazione.

La convenzione sarà valida fino al 31/12/2026 con possibilità di proseguimento, se concordato tra le parti e intende rappresentare un ulteriore tassello nelle strategie per l’inclusione dell’Unione delle Terre d’Argine.