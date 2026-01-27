Modena: quattro auto e un autobus coinvolti in un incidente sulla Canaletto Nord

Questa mattina intorno alle ore 10:00, lungo la Strada Statale 12 dell’Abetone e del Brennero, la Canaletto Nord nel territorio comunale di Modena, per cause ancora in corso di accertamento, un autobus di linea e quattro autovetture sono rimasti coinvolti in una collisione.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diversi mezzi e squadre: quella della Sede Centrale di Modena con Auto-pompa serbatoio (APS), l’Autogru della sede centrale, la squadra del Distaccamento di Sassuolo.

Il bilancio complessivo al momento è di quattro persone ferite. Di queste, due risultavano bloccate all’interno delle lamiere dei rispettivi veicoli. Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato con cesoie e divaricatori idraulici per estrarre i feriti incastrati, affidandoli poi alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con diverse ambulanze.

Sul luogo del sinistro la Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione del traffico. Al fine di consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata, la Strada Statale 12 è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni.