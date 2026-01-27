L’intervento dei Carabinieri sventa il danneggiamento dell’ex reclusorio di Saliceta San Giuliano

Questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno sventato il tentativo di incursione all’interno della struttura dell’ex reclusorio “Saliceta San Giuliano”, edificio sottoposto a tutela come bene culturale di interesse storico-artistico.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa: la pattuglia, giunta sul posto, ha intercettato e bloccato in flagranza due giovani mentre erano intenti a forzare una delle porte di accesso dell’immobile in disuso, situato in Strada Panni.

L’efficacia del dispositivo di controllo del territorio ha permesso di interrompere l’azione criminosa prima che venissero arrecati danni significativi alla struttura, nonché di sequestrare il materiale in possesso dei giovani, tra cui un arnese da scasso e tre bombolette di vernice spray.

I due indagati sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.