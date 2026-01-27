I Carabinieri denunciano l’autore di una tentata rapina avvenuta in un minimarket di Modena

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno denunciato in stato di libertà un 30enne, originario del Bangladesh, ritenuto responsabile di una tentata rapina ai danni di un minimarket di Modena, situato in via Ganaceto.

L’allarme è scattato intorno alle ore 22.00 circa, quando una pattuglia è stata inviata presso l’esercizio commerciale a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.

Dalla ricostruzione è emerso che l’indagato era entrato e, impugnando un coltello, aveva preteso la consegna di vari prodotti alimentari, per poi rivolgere ulteriori minacce al personale presente ed allontanarsi.

Nonostante l’assenza di registrazioni video all’interno del locale, la profonda conoscenza del territorio da parte dei militari e le descrizioni fornite dai presenti hanno permesso una rapida svolta nell’attività.

Infatti, la vittima e il titolare hanno fornito dettagli precisi sull’identikit dell’aggressore, noto frequentatore della zona, e l’equipaggio dei Carabinieri ha immediatamente avviato una perlustrazione nelle vie limitrofe, riuscendo a bloccarlo in breve tempo; l’uomo era perfettamente corrispondente alla descrizione fornita.

Il sospettato è stato accompagnato presso gli uffici dell’Arma per gli accertamenti di rito e la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza della comunità e nel vigilare sul rispetto delle misure cautelari, a tutela delle vittime e della legalità.