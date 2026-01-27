Donazione alla Neurologia del Santa Maria Nuova

Un elettroencefalografo è stato donato ieri alla Struttura di Neurologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova da Sarchio Spa in ricordo del titolare Cesare Roberto, scomparso un anno fa.

A ricevere i familiari, i rappresentanti della ditta, i rappresentanti delle società sportive Carpi e Reggiana Calcio erano la Direttrice sanitaria Cinzia Gentile e la Direttrice della Struttura di Neurologia Sara Montepietra, insieme a parte dell’equipe.

La nuova apparecchiatura permetterà di eseguire registrazioni elettroencefalografiche prolungate e video monitoraggi direttamente al letto del paziente. L’acquisizione di un segnale in continuo e lo studio dei fenomeni elettrici in correlazione con gli aspetti clinici sono fondamentali per un corretto inquadramento dei sintomi. La raccolta e l’analisi dei dati ottimizzerà le possibilità di approfondimento e ricerca, in particolare per condizioni patologiche ancora non del tutto curabili.

“È stato un momento toccante” ha dichiarato Cinzia Gentile “I familiari hanno voluto esprimere anche a parole, oltre che con la donazione, il loro caloroso affetto per l’accoglienza, il sostegno e i gesti di cura ricevuti. A nome della Direzione aziendale e dei professionisti della Struttura di Neurologia desidero esprimere un ringraziamento non formale per la fiducia e l’apprezzamento contenuti in questo gesto”.

“L’incontro di oggi, a un anno dalla scomparsa di Cesare, rappresenta per noi la chiusura simbolica di un cerchio e, allo stesso tempo, un gesto d’amore profondo compiuto in sua memoria, con il pensiero rivolto a tutte le famiglie che stanno attraversando oggi il dolore e la sofferenza che abbiamo vissuto noi – dichiara Elisa Orlandini, Presidente di Sarchio Spa – Attraverso questa donazione abbiamo voluto trasformare il ricordo in un’azione concreta, capace di generare cura, supporto e speranza per la collettività. Desideriamo inoltre esprimere un sentito e sincero ringraziamento alla dottoressa Montepietra e a tutto il personale del reparto di Neurologia dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, per la straordinaria professionalità, la dedizione e l’umanità con cui ogni giorno si prendono cura dei pazienti e accompagnano i loro familiari e affetti in momenti di grande fragilità. Il loro lavoro rappresenta un valore inestimabile e un esempio autentico di cosa significhi prendersi cura delle persone. Con questa iniziativa Sarchio Spa rinnova il proprio impegno a favore della salute, dell’innovazione e del bene comune, mantenendo vivo il ricordo di Cesare Roberto attraverso un gesto che parla di responsabilità, gratitudine e profondo rispetto”.

Cesare Roberto era un imprenditore profondamente legato ai valori della salute, della responsabilità sociale e dell’attenzione alle persone. Entrato in Sarchio come socio di minoranza, Cesare Roberto ne è divenuto socio unico nel 2014, guidando l’azienda con competenza, lungimiranza e sensibilità. Sotto la sua direzione, Sarchio si è affermata come realtà di riferimento nel mercato alimentare salutistico, coniugando crescita e coerenza con i propri valori fondanti. Prima della sua scomparsa, Cesare Roberto ha voluto affidare l’azienda ai suoi collaboratori più fidati, garantendo continuità alla visione e ai principi che hanno reso Sarchio una realtà solida e riconosciuta.