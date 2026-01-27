martedì, 27 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaDall'infanzia consapevole di oggi all'infanzia tradita di Clara Weisz: il Giorno della...





Dall’infanzia consapevole di oggi all’infanzia tradita di Clara Weisz: il Giorno della Memoria a Castel Maggiore

BolognaCastel Maggiore
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La concretezza di un libro per gli alunni e il dono simbolico di una rosa per Clara.

Nel Giorno della Memoria l’amministrazione comunale, concordemente con la dirigenza scolastica, nelle persone del Sindaco Luca Vignoli, della Vicesindaca Maria Vittoria Cassanelli e del Presidente del Consiglio comunale Matteo Frezzotti, ha consegnato alle biblioteche di classe 5^ delle scuole primarie di Castel Maggiore l’albo illustrato “La vecchia casa sul canale”, di Thomas Harding, con le illustrazioni di Britta Teckentrup, che ripercorre la movimentata storia di un edificio straordinario, la casa che diede rifugio ad Anne Frank e alla sua famiglia durante la persecuzione nazista. 

Il Sindaco Luca Vignoli spiega: “Oggi abbiamo incontrato le classi quinte del nostro Comune poiché fare memoria è indispensabile. Conoscere i fatti storici è certamente importante, ma lo è altrettanto dialogare con i più piccoli per far comprendere loro che quei semi di odio, violenza e separazione che sono stati il germe che ha portato alla Shoah, sono molto facili da incontrare nella nostra vita quotidiana. Donare un libro è allora un gesto semplice, ma vuole essere l’occasione che permetta loro di fermarsi e riflettere“.

Dai bambini di oggi ai bambini di ieri: nel Giorno della Memoria, l’amministrazione comunale ha reso omaggio a Clara Weisz, presso lo stadio del Progresso Calcio a lei intitolato: la giovanissima figlia del celebre allenatore del Bologna Arpad Weisz, dovette  condividere il destino della sua famiglia e fu assassinata all’età di 8 anni ad  Auschwitz nel 1942, insieme alla mamma e al fratellino. Il padre seguì il loro destino nel 1944. 

***

foto: I rappresentanti dell’amministrazione comunale con la dirigenza scolastica dell’IC Castel Maggiore: da sinistra Raffaella Casagrande dello Staff della dirigente scolastica, la vicesindaca Maria Vittoria Cassanelli, la dirigente scolastica Antonietta Esposito, il sindaco Luca Vignoli, il Presidente del Consiglio comunale Matteo Frezzotti

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.