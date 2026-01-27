Bibbiano rafforza il percorso della Memoria con la posa di una nuova Pietra d’Inciampo

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Bibbiano conferma il proprio impegno nel mantenere viva la memoria della deportazione nazifascista e delle vittime dell’Olocausto attraverso iniziative concrete di responsabilità collettiva, che vedono protagoniste, in modo particolare, le nuove generazioni.

Giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 9.30, in Via Monte Santo n. 13, si terrà la posa di una Pietra d’Inciampo in memoria di Valter Bonacini, cittadino bibbianese deportato e ucciso nei lager nazisti. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bibbiano insieme all’Istituto storico Istoreco di Reggio Emilia, ad ANPI Bibbiano e alla Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, con il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti.

Le Pietre d’Inciampo, targhe in ottone collocate davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalle persone deportate, fanno parte di un ampio progetto europeo di memoria diffusa, oggi riconosciuto come il più vasto monumento antifascista esistente. Al termine delle nuove installazioni previste nel 2026, la Provincia di Reggio Emilia conterà 149 Pietre d’Inciampo in 27 Comuni, cinque delle quali presenti nel territorio comunale di Bibbiano (Walter Ferrari e Erio Ferrari, Via Fratelli Corradini 15 – Bibbiano, Piero Giavarini, Via Venturi 40 – Bibbiano, Ezio Ferrarini, Via N. Sauro 15 – Barco, Valter Bonacini, Via Monte Santo 13 – Bibbiano).

Accanto alla posa di nuove Pietre, il Comune aderisce all’invito di Istoreco a prendersi cura di quelle già presenti sul territorio, trasformando un gesto semplice come la loro pulizia in un atto civico e simbolico. Un percorso che rafforza il legame tra memoria storica, educazione alla cittadinanza e partecipazione attiva dei giovani, affinché il ricordo si traduca in un impegno quotidiano condiviso.