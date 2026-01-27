A Formigine costituito l’Osservatorio economico locale con Confcommercio, Confesercenti, CNA e Lapam

Confronto e ascolto delle categorie economiche, oggi, al centro del lavoro della giunta del Comune di Formigine.

Alla presenza anche dei tecnici competenti in materia e della comandante della Polizia Locale Susanna Beltrami, si è tenuta una riunione con le rappresentanze locali delle quattro principali associazioni di categoria economiche presenti a Formigine (Confcommercio, Confesercenti, CNA e Lapam) per riattivare un percorso di confronto continuo e codificato.

Si chiamerà quindi “Osservatorio economico locale” il momento di incontro che si svolgerà almeno due volte l’anno (in aggiunta agli incontri di presentazione del bilancio) per scambiarsi informazioni, punti di vista, dati, proposte fra amministrazione e rappresentanze imprenditoriali.

Al centro del primo incontro, tenutosi il 27 gennaio, temi sensibili come la sicurezza, con particolare riferimento alle azioni a favore dei commercianti delle frazioni, il percorso di realizzazione del progetto degli Hub urbani finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e lo stato di salute generale delle attività commerciali della città anche in relazione al calendario di eventi. Ultimo tema trattato, la concessione di servizio di locali comunali per pubblici esercizi.

“Quello con le associazioni economiche è un rapporto importante – afferma Elisa Parenti, Sindaca di Formigine – che è necessario mantenere vivo e costruttivo sui temi del commercio, della sicurezza, dello sviluppo economico e urbanistico, della fiscalità, del lavoro e della legalità. Per questo abbiamo condiviso che andasse istituzionalizzato con un metodo regolare, e portando all’attenzione delle associazioni di categoria tutti i principali temi di interesse e possibile collaborazione comune, perché lo sviluppo e la prosperità del nostro territorio sono un obiettivo comune”.