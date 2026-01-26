Domani, martedì 27 gennaio, Sassuolo celebra il Giorno della Memoria: istituita come giornata internazionale volta a commemorare le vittime dell’Olocausto, dopo la risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005 durante la 42ª riunione plenaria. Si stabilì di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quella data nel 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’operazione Vistola-Oder in direzione della Germania, “liberarono” il campo di concentramento di Auschwitz.

A partire dalle ore 10,15 presso il Parco delle Rimembranze di Viale XX Settembre, si svolgerà la cerimonia pubblica alla presenza delle Autorità Cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma, dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza.

A seguire, indicativamente alle ore 11, presso la sede del Liceo Formiggini in Via Bologna 1, si terrà la tradizionale consegna del Giardino dei Giusti ad una classe prima.

In serata, alle ore 20,30 presso l’Auditorium Bertoli in Via Pia 110, l’appuntamento con “PorraJimos- Lo sterminio degli ultimi. La storia di Miriam”, a cura del Circolo Culturale Artemisia.