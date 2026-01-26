Gli atleti della Fssi accolti da Mattarella al Quirinale dopo i successi di Tokyo: molti si sono allenati a Castelnovo

Per la prima volta nella storia, la Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) è stata accolta al Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella mattinata di oggi, il Presidente federale e il Segretario Generale della FSSI hanno accompagnato gli atleti azzurri sordi in un incontro ufficiale che ha riunito tutti i campioni paralimpici vincitori di medaglie d’oro ai Campionati Mondiali e alle Deaflympics 2025.

Una giornata intensa ed emozionante, dal valore simbolico profondo, durante la quale Viola Scotto Di Carlo ha avuto l’onore di prendere la parola davanti al Capo dello Stato. Nel suo intervento ha ricordato tutti gli atleti medagliati delle Deaflympics, sottolineando come lo sport rappresenti uno strumento fondamentale per abbattere le barriere comunicative e culturali che ancora persistono nella quotidianità.

“È stata un’emozione e un orgoglio straordinario aver accompagnato i nostri ragazzi a stringere la mano al Presidente Mattarella, un momento che aspettavano da sempre”, ha dichiarato il Presidente della FSSI Guido Zanecchia. Tra gli sportivi della FSSI accolti e premiati al Quirinale, molti hanno svolto fasi importanti della loro preparazione atletica a Castelnovo Monti. È il caso, ad esempio, di Matteo Masetti, medaglia d’oro nel lancio del giavellotto alle Deaflympics di Tokyo. “Essere ricevuti al Quirinale è stato per noi atleti e atlete della FSSI un momento storico e un motivo di orgoglio immenso, che certifica la crescita del nostro movimento”, ha affermato Masetti. Un risultato reso possibile anche grazie ai raduni pre-olimpici ospitati dal Comune di Castelnovo Monti, che ha messo a disposizione strutture e impianti per consentire agli atleti di allenarsi al meglio e rifinire la preparazione nell’ultimo mese prima di Tokyo. “È stato anche un momento fondamentale per fare gruppo con il team di atletica e consolidare il rapporto solido costruito negli anni”, ha aggiunto Masetti. L’atleta ha inoltre ricordato la sua partecipazione al Meeting d’Estate di luglio, dopo la vittoria in Brasile: “È stato un evento fantastico. Conservo ancora vivo il ricordo dei familiari di Lorenzo Fornaciari che mi hanno consegnato il trofeo”.

Tra i protagonisti della giornata anche la nuotatrice Chiara Somenzi di Mantova, che aveva ottenuto l’eleggibilità olimpica presso l’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, a conferma del legame sempre più stretto tra il territorio e l’eccellenza dello sport paralimpico italiano: “Voglio ringraziare ancora una volta – afferma Chiara – tutto lo staff del Centro Tecnico Federale di Castelnovo per avermi dato la possibilità di entrare a far parte del meraviglioso Mondo della Fssi attraverso l’eleggibilità Olimpica che mi ha permesso di partecipare alle Deaflympics di Tokyo 2025 disputate dal 15 al 26 novembre scorso. I fantastici risultati e le vittorie che abbiamo ottenuto si sono concluse con l’incredibile cerimonia che si è svolta al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ringrazio inoltre il giornalista Emilio Casalini di RAI 3 che dopo la visita medica all’Ospedale Sant’Anna mi ha intervistata per la trasmissione Generazione bellezza, suscitando in me forti emozioni”.