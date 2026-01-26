‘Giorno della memoria’ a Reggio Emilia: domani in Sinagoga la commemorazione delle vittime della Shoah

Domani, martedì 27 gennaio, ricorre l’81esimo anniversario della scoperta e liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz, oggi ricordato quale “Giorno della memoria” della Shoah. Come ogni anno, Reggio Emilia si mobilita per tenere viva la memoria di questo tragico evento e creare momenti di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico, alle minoranze e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazi-fascisti, nell’ottica di far sì che simili eventi non possano più accadere.

Il Comune di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio promuove un cartellone di oltre 30 iniziative che proseguiranno fino al 31 gennaio.

Momento centrale delle celebrazioni sarà domani quando, alle ore 12 nella Sinagoga di Reggio Emilia, in via dell’Aquila, si terrà la cerimonia ufficiale di commemorazione per ricordare i tragici eventi della Shoah e riflettere sul passato e sul nostro presente.

Nell’occasione il sindaco Marco Massari e la vicepresidente della Provincia Francesca Bedogni deporranno una corona a ricordo dei cittadini ebrei perseguitati, deportati e sterminati. Dopo la lettura di alcuni salmi da parte del rappresentante della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, Alex Ezra Fornari, la cerimonia si sposterà all’interno della Sinagoga con un intervento del sindaco Massari e della vicepresidente Bedogni.

Elisabetta Del Monte di Istoreco proporrà un approfondimento su ‘La shoah a Reggio Emilia: dinamiche, luoghi e nomi’. Introduce e conduce Matthias Durchfeld di Istoreco. Tra le iniziative, anche quest’anno Istoreco invita ad adottare una pietra d’inciampo, pulendola e adornandola con un fiore o una candela per il giorno della memoria. Le pietre d’inciampo, piccoli monumenti in ottone, collocati davanti alle case dei deportati reggiani della Seconda guerra mondiale, esposte al traffico e alle intemperie, necessitano infatti di manutenzione per restare visibili (www.inciampa.re.it e www.istoreco.re.it).

Sempre domani il cinema comunale Rosebud propone la visione in anteprima del film “La scomparsa di Josef Mengele” di Kirill Serebrennikov (Germania, Francia, 2025), dedicato alla figura del medico delle SS, soprannominato “angelo della morte”, che, grazie a una rete di protezione riuscì a fuggire alla cattura rifugiandosi in America Latina. Diverse le proiezioni dedicate alle scuole, sia primarie che secondarie di primo e secondo grado, con titoli che si propongono di offrire strumenti utili per la formazione di una coscienza collettiva e per riflettere sui diritti umani e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione, in programma fino a giovedì 29 gennaio.

Tante le iniziative previste anche nelle biblioteche comunali Rosta Nuova e Spazio culturale Orologio con letture pensate per pubblici di diverse età, già a partire dai 3 anni.

Alla biblioteca Santa Croce venerdì 30 gennaio ore 18, inaugurazione della mostra fotografica “Shooting in Sarajevo. Fotografie di Luigi Ottani” e presentazione dell’omonimo libro (Bottega Errante Edizioni, 2020) su progetto di Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani. A seguire, alle ore 18.30, reading musicale “Sarajevo, città cosmopolita”, una ballata balcanica in bilico tra narrazione e musica per provare a raccontare una città speciale, da sempre ponte tra Oriente e Occidente, con Roberta Biagiarelli, artista multidisciplinare ed esperta di Balcani, e Daniele Rossi, musicista e compositore.

In occasione del Giorno della Memoria, infine, tutte le biblioteche propongono consigli di lettura con i titoli più aggiornati, insieme a una filmografia tematica di DVD posseduti dalle biblioteche, tutti accessibili al prestito. La proposta è arricchita da attività rivolte alle scuole e da consigli di lettura per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, accompagnati dalla bibliografia “Il tempo delle parole sottovoce”, a cura delle biblioteche e suddivisa per fasce di età. Tutti i contenuti sono accessibili sul sito www. bibliotecapanizzi.it

Coinvolti nelle celebrazioni della memoria anche alcuni centri sociali cittadini con la mostra fotografica organizzata da Fotogruppo 60 intitolata “Per non dimenticare” che resterà aperta fino al 28 febbraio.

Lo Spazio culturale Orologio dedica invece un’intera settimana di iniziative per riflettere sui temi della memoria e valorizzare le differenti identità attraverso molteplici punti di vista. Martedì 27 gennaio ore 20.45, si terrà invece la conferenza “Propagande contemporanee. Tra postverità e diritto al dissenso” di Massimiliano Panarari, professore di Sociologia della comunicazione di Unimore.

Mercoledì 28 gennaio, ancora iniziative per le scuole al mattino e giochi interattivi al pomeriggio, mentre alle 18.30 verrà presentato il libro “Tafferugli. OMI Reggiane. Reggio Emilia, 28 luglio 1943. Il luogo, i fatti e le storie” con l’autrice Annamaria Giustardi e narrazioni di Monica Incerti Pregreffi e Franco Ferrari. A seguire, alle 20.30 la narrazione “Memoria… di che cosa? Ieri e oggi”, a cura della Compagnia dell’Orologio, associazione Nsaa e associazione Amar in collaborazione con Fondazione Mondinsieme.

Venerdì 30 gennaio, alle ore 18, il percorso immersivo “Scemo chi NON legge” inviterà a riflettere ed esplorare il rapporto tra dissenso, propaganda e responsabilità individuale e collettiva. Narrazioni e installazioni a cura dei ragazzi e delle ragazze della classe 3B della scuola secondaria di primo grado Lepido.