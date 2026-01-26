lunedì, 26 Gennaio 2026
Contrasto ai reati predatori e allo spaccio: la Polizia di Stato di Modena intensifica i controlli

CronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
Nell’ambito di un potenziamento dei servizi straordinari di controllo del territorio, disposto dal Questore di Modena e finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella giornata di ieri la Squadra Volante ha identificato complessivamente 161 persone.

Nella circostanza è stato arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato alla prefettura per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative due cittadini italiani di 22 e 23 anni, trovati in possesso di dosi di hashish a uso personale.

La Divisione Anticrimine ha proceduto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, a sottoporre a divieto di dimora nel comune di Modena un cittadino italiano di 45 anni, già destinatario dell’obbligo di presentazione alla P.G., in quanto resosi inosservante alla predetta misura.

















Redazione 1

