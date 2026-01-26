lunedì, 26 Gennaio 2026
Chiusure programmate nella notte tra martedì e mercoledì in Tangenziale a Bologna

BolognaCronacaViabilita'
Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Antonio Lecchi, via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, rotonda Bruno Gualandi, via Antonio Baldacci/Nuova Roveretolo, rotonda Luigi Antonio Amedeo di Savoia- Aosta Duca degli Abruzzi, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, via Prati di Caprara, rotonda Luciano Romagnoli, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà invece chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro o lo svincolo 8 Fiera.

















