martedì, 27 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna, sicurezza stradale: la Polizia Locale denuncia un uomo per falsificazione della...





Bologna, sicurezza stradale: la Polizia Locale denuncia un uomo per falsificazione della patente di guida

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.

È successo sabato scorso durante un normale controllo del territorio

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un normale controllo da parte della Polizia Locale ad un veicolo con targa straniera ed ecco che scatta una denuncia a piede libero per falsificazione della patente di guida.
È successo sabato scorso, quando una pattuglia del reparto San Donato/San Vitale, durante un servizio di controllo territorio, ha fermato un’auto con targa straniera per una verifica dei documenti.

Il conducente, un uomo di 41 anni, ha da subito evidenziato uno stato di agitazione, fornendo come documento di identità un permesso di soggiorno scaduto.
Non solo, come patente di guida ha esibito una fotocopia emessa dalla Russia, dichiarando di aver smarrito l’originale ma di non aver ancora presentato la denuncia.
I necessari accertamenti a carico del conducente, hanno evidenziato numerosi precedenti penali, tra cui furto aggravato, furto con destrezza e guida senza patente, mentre al momento dell’intervento l’auto non è risultata oggetto di furto.
Gli agenti hanno quindi proceduto a mettere  sotto sequestro il veicolo e la fotocopia della patente presentata, verosimilmente falsa, oltre a denunciare l’uomo a piede libero per falsificazione di patente di guida.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.