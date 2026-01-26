Al via “Orienteen on Stage”: i giovani chiamati per disegnare il nuovo bando di idee

Mettere i giovani “sul palco” della vita pubblica, non solo come spettatori, ma come ideatori. Con questo spirito nasce “Orienteen on Stage”, l’iniziativa promossa dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord nell’ambito della L.R. n. 14/08 Geco 14 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

L’obiettivo di “Orienteen on Stage” è istituire una premialità economica destinata a sostenere e sviluppare i progetti nati dalla creatività dei ragazzi, dei gruppi informali e delle associazioni giovanili del territorio. La vera novità risiede nel metodo: l’Unione ha deciso di coinvolgere i destinatari prima ancora della pubblicazione del bando ufficiale.

Partendo dalla collaborazione con i ragazzi che partecipano ai Forum Giovani e al servizio civile, viene esteso l’invito a tutti i giovani del territorio, superando i confini delle organizzazioni già strutturate per raggiungere ogni singolo ragazzo o gruppo informale che abbia un sogno o un’idea nel cassetto.

Non sarà un bando calato dall’alto. UCMAN ha scelto di convocare i giovani per una vera e propria consulenza collettiva: l’incontro servirà a raccogliere proposte e suggerimenti su come costruire il regolamento e i criteri di assegnazione della premialità.

“Con ‘Orienteen on Stage’ vogliamo invertire la rotta – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Monja Zaniboni – Non caliamo dall’alto un regolamento già scritto, ma chiediamo ai ragazzi: ‘Di cosa avete bisogno per realizzare i vostri progetti?’. Vogliamo che ogni giovane senta di avere voce in capitolo. Non stiamo solo presentando un progetto, stiamo chiedendo loro di aiutarci a scrivere le regole del bando che premierà la loro intraprendenza e la capacità di innovare il nostro territorio”.

L’invito, rivolto a tutti i giovani dai 15 ai 30 anni è fissato per mercoledì 28 gennaio ore 18:00 presso la Sala consiglio comunale in piazza Italia, 100 a San Felice oppure on line scansionando il QR Code