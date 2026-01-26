26enne finisce nei guai a Reggio Emilia per detenzione ai fini di spaccio

Notato a piedi in via Roma a Reggio Emilia è stato fermato dai militari della locale Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio. Durante le fasi di identificazione l’uomo, un 26enne africano, ha mostrato un atteggiamento sospetto che ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. Tale intuizione ha trovato effettivo riscontro, in quanto il 26enne è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore stupefacente, materiale da taglio e per il confezionamento.

È accaduto il 24 gennaio intorno alle ore 13:00, quando i militari della Sezione Radiomobile fermavano l’uomo, poi risultato essere un 26enne, che procedeva a piedi lungo via Roma. Sin da subito manifestava uno strano atteggiamento, tanto da insospettire i militari che approfondivano i controlli trovandolo in possesso di una dose di circa 2 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish e di 220 euro in banconote da vario taglio. L’immediata perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, occultate nell’atrio condominiale all’interno di una cassetta del gas, altre 2 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di oltre 2 gr.

​I militari, entrati nell’abitazione dell’interessato, procedevano alla perquisizione della camera da letto, dove in una scatola ben nascosta nel controsoffitto venivano rinvenuti: 3 lame da taglierino intrise di hashish, ciascuna lunga 10 cm, 1 taglierino con manico giallo e lama, lungo complessivamente 22 cm di cui 10 di lama, intriso di hashish, 1 coltello da cucina con manico nero, lungo complessivamente 35 cm di cui 24 di lama, intriso di hashish, 32 bustine in cellophane vuote, per il confezionamento delle dosi da vendere, materiale per il confezionamento dei panetti da sottovuoto, con residui di hashish, 1 dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso lordo di circa 2 gr, mentre in una tasca di un cappotto di sua proprietà venivano rinvenute due dosi di hashish per il peso lordo di oltre 3 gr.

A seguito di quanto emerso, l’uomo, veniva condotto negli uffici della caserma di Corso Cairoli, e al termine delle formalità di rito veniva denunciato dai militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga e del materiale rinvenuto la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.