22 nuovi lampioni in via Forcole a San Felice sul Panaro

È in corso in questi giorni a San Felice sul Panaro, in via Forcole, fino all’incrocio con via Suozzi, l’installazione di 22 nuovi punti luce, di cui 14 già in funzione. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per rendere più sicure strade e zone periferiche cittadine.
L’intervento si inserisce nel più generale project financing su tutta l’illuminazione pubblica, voluto dal Comune, con l’installazione di apparecchi di nuova generazione a led, più ecologici, con un risparmio significativo sui consumi, con contestuale riduzione dei costi e numerose nuove opere volte a migliorare il paese da un punto di vista energetico. Ad aggiudicarsi l’appalto, tramite gara, era stata la ditta A&B Energie di Mirandola per un importo complessivo di 1.123.545 euro.