Stanotte sulla A14 chiuso il tratto Castel San Pietro – Bologna San Lazzaro, verso Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di questa sera, domenica 25 alle 6:00 di lunedì 26 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna. L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.
