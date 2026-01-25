Eseguite a Reggio Emilia, su disposizione del Questore, 19 misure di prevenzione

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato di Reggio Emilia volta a tutelare e salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e, di conseguenza, l’intera cittadinanza reggiana, con maggiore riguardo alle zone cittadine che presentano un più alto tasso di degrado e marginalità.

Negli ultimi giorni il Questore della Provincia di Reggio Emilia, per il tramite dell’ufficio preposto, ovvero la Divisione Anticrimine della Questura reggiana, ha adottato ben 19 provvedimenti amministrativi relativi alle misure di prevenzione di stretta competenza del Questore.

Nello specifico, sono stati adottati 10 provvedimenti di “Avviso Orale” nei confronti di un 23enne reggiano denunciato di recente per furto con destrezza; un 48enne italiano denunciato di recente per danneggiamento; un 49enne tunisino denunciato di recente per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; un 34enne italiano e un 22enne reggiano denunciati di recente per lesioni personali; un 39enne reggiano denunciato di recente per furto con destrezza; due 21enni reggiani e un 22enne modenese denunciati di recente per lesioni personali e rapina; un 26enne italiano denunciato di recente per atti persecutori e minacce aggravate.

Sono stati, altresì, adottati anche due provvedimenti di “Foglio di via obbligatorio”, uno da Reggio Emilia nei confronti di un 33enne colombiano denunciato di recente per ricettazione; l’altro da Scandiano nei confronti di un 39enne albanese denunciato di recente per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali cagionate a un Pubblico Ufficiale.

Inoltre, sempre nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha adottato un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (cosiddetto “Dacur” o “Daspo Urbano”) nei confronti di un 21enne egiziano denunciato di recente per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, sono stati adottati ben sei provvedimenti di Divieto di Accesso a determinati luoghi pubblici della città (cosiddetto “Daspo Willy”), nei confronti di un 31enne turco denunciato di recente per lesioni personali e rapina commessi nei pressi della stazione “Storica” di Reggio Emilia; un 53enne italiano denunciato di recente per falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla propria identità, minaccia, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e rifiuto di accertamento del tasso alcolemico nella guida sotto l’influenza dell’alcool commessa all’interno di un esercizio commerciale di via Copernico a Reggio Emilia; un 38enne reggiano denunciato di recente per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere commesso all’interno di un esercizio commerciale in piazza Mazzini a Reggio Emilia; un 34enne italiano e un 22enne reggiano, destinatari contestualmente anche di un avviso orale, e un 45enne reggiano denunciati di recente per lesioni personali commessi all’interno di un circolo a Montecchio Emilia.