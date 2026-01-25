domenica, 25 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoDiga di Vetto: oltre 130 cittadini all'incontro "Uomo, Terra, Acqua"





Diga di Vetto: oltre 130 cittadini all’incontro “Uomo, Terra, Acqua”

Appennino ReggianoReggio EmiliaVetto
Tempo di lettura 1 min.

Il Coordinamento: rischio geologico sottostimato e partecipazione negata. Si chiedono ora Consigli comunali aperti

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sala gremita sabato mattina ai Chiostri di S. Pietro per l’iniziativa “Uomo, Terra, Acqua”. Il Coordinamento per la salvaguardia e tutela del torrente Enza ha riunito esperti del calibro di Paride Antolini (Geologo), Francesco Puma (già AdB Po) e Renzo Valloni (Università di Parma) per dimostrare concretamente sui temi legati alla diga.

A scuotere i presenti è stata la proiezione della mappa delle frane in movimento che interessano l’intera area del futuro invaso: un pericolo geologico attuale che i documenti progettuali, giudicati “raffazzonati”, sembrano aver colpevolmente sottostimato. Altra criticità denunciata è la mancanza di democrazia: solo due incontri pubblici per un’opera da oltre 500 milioni di euro.

“Vedere quelle frane attive ha fatto sobbalzare tutti”, dichiara Duilio Cangiani a nome del Coordinamento. “Si sta ignorando la natura per inseguire un progetto vecchio e rischioso. Non accettiamo decisioni calate dall’alto con studi parziali. Chiediamo con forza la convocazione di Consigli Comunali aperti in tutta la Val d’Enza, a Reggio Emilia e Parma. La politica deve assumersi le proprie responsabilità davanti ai cittadini e ai professionisti, non in stanze chiuse”.

Il Coordinamento per la salvaguardia e tutela del torrente Enza promette battaglia finché non verrà garantito un confronto trasparente sulle alternative e sulla sicurezza reale della valle.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.