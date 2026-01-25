Al Teatro Duse di Bologna, martedì va in scena il Balletto del Sud con ‘Romeo e Giulietta’

Per il ciclo DUSEdanza, martedì 27 gennaio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna va in scena il balletto ‘Romeo e Giulietta’. La tragedia immortale di William Shakespeare rivive nell’interpretazione coreografica firmata da Fredy Franzutti per il Balletto del Sud, una delle compagnie italiane più attive e riconosciute a livello internazionale. Nel ruolo dei due protagonisti ci saranno Alice Leoncini e Maxime Mathieu Quiroga.

In questa rilettura, la partitura di Sergej Prokof’ev (1936) accompagna una narrazione ambientata nell’Italia aragonese, un contesto cupo e violento che riflette la drammaticità della storia. Franzutti trae ispirazione dal racconto originale di Masuccio Salernitano, tra i primi a narrare le disavventure degli amanti sfortunati, ben prima della versione del Bardo.

A rendere unica questa produzione è anche l’impianto visivo: scene e costumi evocano l’arte medievale e rinascimentale, richiamando le opere di Giotto, Piero della Francesca e Cimabue. Un universo visivo sospeso e bidimensionale, che immerge lo spettatore in un’atmosfera senza tempo, tra astrazione e simbolismo. Dal suo debutto nel 1998, questo allestimento ha riscosso entusiastici consensi da pubblico e critica, confermandosi come una delle produzioni più rappresentative della compagnia. per valore artistico e grande forza comunicativa.

