Tram: cinque cantieri migrano sul lato opposto nei prossimi sette giorni

Dopo la riapertura dell’incrocio Repubblica-Aldo Moro – che dalla settimana scorsa ha reso possibile di nuovo la svolta a sinistra verso via Stalingrado – l’agenda a breve dei cantieri della tranvia prevede ora diversi cambi di fase, senza grandi modifiche della viabilità.

All’estremo nord della Linea Verde, in via Shakespeare, dove l’intervento non aveva ancora interessato la superficie stradale, si comincia a lavorare direttamente sulla carreggiata, garantendo comunque una corsia per senso di marcia e l’accesso al parcheggio del centro sportivo. A partire dalla prossima settimana, inoltre, le operazioni riguarderanno anche il lato sud del ponte di via Bentini, con la temporanea sospensione della pista ciclabile.

In Bolognina, conclusa l’asfaltatura del tratto di via Matteotti compreso tra Algardi e Creti, sono imminenti le operazioni di spostamento del cantiere sull’altro lato della strada (quello ovest), senza modifiche alla circolazione temporanea. Più impattante, ma circoscritto nel tempo, l’intervento in programma per la posa delle rotaie, che interesserà parte dell’incrocio tra via Ferrarese e le vie Mazza e Saliceto. A partire dal 26 gennaio e per circa tre settimane, chi percorre via Ferrarese in direzione centro potrà solamente proseguire diritto su via Mazza o svoltare a destra in via di Saliceto, mentre sarà interdetta la svolta a sinistra verso la Bolognina. Resta comunque possibile, per chi proviene da via Liberazione, immettersi nelle corsie sud di via Ferrarese e, da qui, accedere a via Raimondi per proseguire verso la stazione FS.

In centro storico, dal 23 gennaio c’è stata la migrazione del cantiere sul lato ovest di via delle Lame, che rimane a senso unico in direzione periferia, mentre in zona San Donnino, il cantiere tra via Zagabria e la tangenziale cambierà lato dal 28 gennaio, spostandosi a sud. Qui il corsello interno, utilizzato dai residenti, rimarrà comunque percorribile.

Gli interventi per il trasporto e la posa delle rotaie

I lavori di posa dei binari in programma nei prossimi giorni sono localizzati: