Serata di controlli anticrimine a Carpi

La Polizia di Stato di Carpi ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Il servizio, iniziato nella serata di ieri e protrattosi fino a tarda notte, ha visto l’impiego di personale del Commissariato di P.S., con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e ha interessato tutto il centro cittadino, comprese le aree più periferiche, attenzionando in particolare i parchi e le zone residenziali.

Effettuate verifiche, estese agli avventori, anche a 6 esercizi pubblici, con particolare riguardo alle sale slot e alle sale scommesse.

Complessivamente, sono state 94 le persone identificate sul posto, di cui 33 straniere, e 15 i veicoli controllati con la predisposizione di posti di controllo ad hoc lungo le principali arterie stradali, in ingresso e uscita dalla città, per il monitoraggio dei flussi veicolari.

















