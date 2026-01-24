sabato, 24 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeParma“Mi prendo il mondo”, ragazze e ragazzi protagonisti fino a domenica al...





“Mi prendo il mondo”, ragazze e ragazzi protagonisti fino a domenica al festival di Parma

Parma
Tempo di lettura 1 min.

L’evento, con un contributo regionale di 30mila euro, è organizzato nell’ambito di Parma Capitale europea dei Giovani 2027 sostenuto da viale Aldo Moro con un finanziamento di 1,5 milioni di euro

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“Un’occasione di grande crescita per tutte le ragazze e i ragazzi della nostra regione”. L’assessore regionale alle Politiche giovanili, Giovanni Paglia, ha sottolineato in questo modo l’importanza di “Mi prendo il mondo”, il festival in programma a Parma fino a domani, domenica 25 gennaio, organizzato nell’ambito delle di avvicinamento a “Parma Capitale Europea dei Giovani 2027”.

L’assessore ha portato i saluti istituzionali al panel dedicato a European Youth Capital 2027 e ha ricordato che “la motivazione con la quale Parma si è aggiudicata l’opportunità di essere la capitale europea dei giovani è perfettamente in linea con le politiche che stiamo portando avanti. Mi riferisco in particolare al nostro programma YOUZ- ha proseguito Paglia-. Lasciamo che siano i giovani non solo ad esprimere i loro bisogni, ma a progettare luoghi, tempi e spazi di discussione, in un continuo confronto con gli enti locali e la Regione, perché ci sia consonanza tra le politiche e le necessità reali”.

“Mi prendo il mondo”, un evento ideato dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Città di Parma – Capitale Europea dei giovani 2027, ha l’obiettivo di mettere al centro della discussione pubblica gli argomenti che stanno maggiormente a cuore alle giovani generazioni, e prevede una serie di aree tematiche al centro degli incontri, aperti non solo ai giovani ma a tutto il pubblico di lettrici e lettori: ambiente e sostenibilità; conflitti e geopolitica; diritti, parità di genere e pari opportunità; crescita e amore; salute mentale, benessere e fragilità; multiculturalità e inclusione; migrazioni e solidarietà internazionale; intelligenza artificiale e scenari futuri; etica e sport; lavoro e imprenditoria; arte, giornalismo e letteratura.

“Mi prendo il mondo” può contare su un contributo regionale di 30mila euro del Fondo nazionale politiche giovanili 2024-2025. A Parma Capitale Europea dei Giovani 2027, inoltre, è stato destinato un contributo regionale di 1,5 milioni di euro.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.