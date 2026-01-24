Bologna: ruba e-bike nei pressi della stazione, arrestato

Era entrato in un esercizio commerciale della stazione centrale di Bologna per prendere cibo da asporto, ma mentre era alla cassa si è accorto che un uomo gli stava portando via la bicicletta.

Questa la disavventura capitata lo scorso 18 gennaio ad un giovane pakistano appena giunto in stazione, che, grazie alla prontezza di una pattuglia della Polizia Ferroviaria allertata da un rider di passaggio, è riuscito a recuperare la propria bicicletta elettrica che gli era stata sottratta da un italiano.

Stando alla ricostruzione dell’accaduto, la vittima aveva tentato di riprendersi il velocipede del valore di .euro, ma l’uomo gli aveva sferrato un colpo al volto, tentando la fuga.

Solo il tempestivo intervento dei poliziotti del Settore Operativo Polfer di Bologna centrale ha permesso il recupero della e-bike e l’assistenza allo straniero che nella colluttazione si era ferito al volto.

L’autore della rapina, un italiano di circa 50 anni, trovato anche in possesso di attrezzatura da scasso, è stato tratto in arresto ed accompagnato presso il tribunale del capoluogo felsineo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.