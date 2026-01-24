A Bologna manifestazione unitaria oggi contro Il dimensionamento delle scuole in Emilia Romagna deciso dal governo

Le Organizzazioni sindacali regionali della scuola esprimono grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione regionale svoltasi oggi a Bologna:

un’altissima partecipazione che ha animato piazza Roosevelt, il corteo e il sit-in sotto

l’Ufficio Scolastico Regionale, dando voce a una comunità scolastica e civile che non accetta

tagli, decisioni ingiuste e calate dall’alto.

All’iniziativa hanno preso parola il Presidente della Regione Michele De Pascale, l’Assessora

Isabella Conti, il Sindaco di Bologna Matteo Lepore, insieme alla qualificata presenza di

numerosi amministratori locali, parlamentari, consiglieri regionali, partiti, associazioni. Una

presenza ampia e trasversale, accanto al personale della scuola, genitori, rappresentanti dei Consigli di Istituto, studenti e cittadini, a conferma di un tema sentito che colpisce i territori e la qualità del servizio pubblico.

La mobilitazione di oggi rafforza la richiesta unitaria: stop al commissariamento e al

dimensionamento della rete scolastica in Emilia Romagna. Un intervento ingiusto e punitivo

che, oltre a ridurre autonomie, rischia di costruire istituzioni sempre più grandi e lontane dalle comunità, indebolendo l’autonomia scolastica e peggiorando le condizioni di lavoro e di studio.

Le Organizzazioni sindacali ribadiscono inoltre che l’Emilia Romagna, sulla base dei

parametri e dei numeri disponibili, non ha bisogno di perdere autonomie: al contrario

dovrebbe poterne avere di più, non di meno.

Monica Ottaviani – FLC CGIL ER

Luca Battistelli – CISL SCUOLA ER

Serafino Veltri – UIL Scuola RUA ER

Rosarita Cherubino – Gilda UNAMS ER

Gianni Fontana – SNALS CONFSAL ER

Francesco Clemente – ANIEF ER