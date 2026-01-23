Tenta di truffare un anziano, 49enne italiano arrestato a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 49enne napoletano, disoccupato e con precedenti di polizia per tentata truffa aggravata in concorso. L’arresto è stato eseguito durante un intervento di soccorso dei carabinieri a un ottantenne residente in centro, il quale chiedeva aiuto perché aveva ricevuto la telefonata sospetta di un soggetto che dopo essersi qualificato come carabiniere, gli voleva ispezionare i gioielli, poiché sospettato di aver partecipato a una rapina.

Sfortunatamente per il fantomatico militare, l’anziano bolognese non si è fidato, perché era a conoscenza di quel raggiro e ha telefonato ai carabinieri. Il 49enne è stato arrestato in flagranza di reato dai militari mentre raggiungeva l’appartamento dell’anziano per ritirare i gioielli. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto in Tribunale, per l’udienza di convalida dell’arresto con giudizio direttissimo.