venerdì, 23 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaTenta di truffare un anziano, 49enne italiano arrestato a Bologna





Tenta di truffare un anziano, 49enne italiano arrestato a Bologna

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 49enne napoletano, disoccupato e con precedenti di polizia per tentata truffa aggravata in concorso. L’arresto è stato eseguito durante un intervento di soccorso dei carabinieri a un ottantenne residente in centro, il quale chiedeva aiuto perché aveva ricevuto la telefonata sospetta di un soggetto che dopo essersi qualificato come carabiniere, gli voleva ispezionare i gioielli, poiché sospettato di aver partecipato a una rapina.

Sfortunatamente per il fantomatico militare, l’anziano bolognese non si è fidato, perché era a conoscenza di quel raggiro e ha telefonato ai carabinieri. Il 49enne è stato arrestato in flagranza di reato dai militari mentre raggiungeva l’appartamento dell’anziano per ritirare i gioielli. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto in Tribunale, per l’udienza di convalida dell’arresto con giudizio direttissimo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.