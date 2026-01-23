“Reggiano forever”: nell’anniversario della scomparsa, Reggio Emilia ricorda Kobe e Gianna Bryant

Reggio Emilia ricorda Kobe e Gianna Bryant, il grande campione di basket della Nba e la giovanissima figlia, anch’essa cestista, scomparsi il 26 gennaio 2020 in un incidente in elicottero negli Stati Uniti.

In occasione del sesto anniversario da quel tragico giorno, lunedì 26 gennaio il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport promuovono l’iniziativa “Reggiano forever”, nella piazza dedicata ai due atleti a pochi passi dal PalaBigi. Un momento per ricordare un grande campione e il forte legame che univa Kobe Bryant a Reggio Emilia, dove trascorse alcuni anni della sua infanzia giocando nelle Giovanili della Pallacanestro Reggiana – stagioni 1989-90 e 1990-91 – quando il padre Joe era giocatore professionista nella prima squadra.

Alle celebrazioni interverranno il sindaco Marco Massari e l’assessora allo sport Stefania Bondavalli, che alle ore 10 deporranno un mazzo di fiori davanti alla targa dedicata a Kobe e Gianna Bryant. Per l’occasione il ginkgo biloba intitolato ai due sportivi, situato a fianco della targa, sarà allestito con i disegni dei bambini e delle bambine del vicino nido-scuola Otello Sarzi, che saranno presenti alla cerimonia.

Ci si sposterà poi all’interno del PalaBigi dove, per valorizzare l’impegno con cui negli anni la scuola ha partecipato alla cerimonia per ricordare Kobe e Gianna Bryant, è in programma una visita del palazzetto dedicata ai bambini, guidata da rappresentanti della Pallacanestro Reggiana. La cerimonia terminerà nel foyer del Palazzetto, che per l’occasione ospiterà una piccola esposizione dei disegni e delle frasi che insieme alle atelieriste della scuola sono stati prodotti in ricordo di Kobe e Gianna.

Saranno presenti anche alcuni studenti del liceo Ariosto Spallanzani.