Prorogato il bando di Comune di Reggio e Fondazione Manodori per l’accesso allo sport

Un contributo di 80mila euro a favore di società sportive, enti di promozione sportiva e federazioni che realizzano progetti di inclusione per minori in difficoltà. Finanziati anche formazione e supporto psico-educativo per tecnici ed educatori

C’è tempo fino a lunedì 2 febbraio per partecipare al bando lanciato dal Comune di Reggio Emilia, insieme alla Fondazione Manodori, per contributi fino a 80 mila euro a sostegno del sistema sportivo cittadino. Sono stati infatti prorogati i tempi per il finanziamento che ha il duplice obiettivo di favorire l’accesso alla pratica sportiva per bambine, bambini, ragazze e ragazzi con difficoltà economiche e, parallelamente, di rafforzare la qualità educativa e di benessere dell’esperienza sportiva attraverso la formazione degli operatori.

L’idea di fondo è che lo sport costituisce un’opportunità di crescita e di inclusione, uno strumento capace di creare comunità e di abbattere le barriere sociali e culturali. Ma purtroppo in molte famiglie le spese per tesseramenti, iscrizioni e attrezzature possono diventare un ostacolo alla continuità sportiva dei figli. Allo stesso tempo, l’associazionismo sportivo – con la sua presenza capillare – è un presidio fondamentale: sostenere le società sportive significa metterle nelle condizioni di accogliere, includere e accompagnare i ragazzi.

Il bando comprende quindi due diverse linee di intervento: una destinata alle associazioni sportive per progetti di pratica sportiva vera e propria che favoriscano l’inclusione sportiva di minori (con e senza disabilità), per le spese di iscrizione e tesseramento e per l’acquisto di materiale sportivo da destinare ai minori in difficoltà (contributo di 65mila euro); una seconda destinata a enti di promozione sportiva e federazioni sportive e finalizzata a realizzare percorsi formativi e di sensibilizzazione rivolti al personale tecnico e dirigenziale delle associazioni sportive, su temi legati al benessere psico-fisico in ambito psicologico, educativo, pedagogico, nutrizionale (contributo di 15mila euro).

Per partecipare al bando, le associazioni sportive dovranno presentare progetti specifici destinati ai bambini e alle bambine provenienti da famiglie in difficoltà economica, indicando le attività sportive offerte (con particolare riferimento alla fascia di età 3 – 18 anni), il piano di inclusione per le famiglie disagiate, specificando come verranno individuati i beneficiari, il numero di bambini e ragazzi che intendono coinvolgere, le modalità di accesso al contributo da parte delle famiglie e la durata del progetto.

La dotazione complessiva è di 80mila euro (40mila messi a disposizione dal Comune di Reggio, 40mila dalla Fondazione Manodori) e le domande sono da inviare al Comune di Reggio Emilia. Il contributo massimo è fino all’80% delle spese ammissibili, con tetto fino a 5.000 euro per progetti di sostegno alla pratica sportiva e fino a 3.000 euro per progetto di formazione del personale. Le spese sono ammissibili se sostenute dal 1 settembre 2025 al 30 aprile 2026. I progetti dovranno concludersi entro il 30 aprile 2026.